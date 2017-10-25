Угорщина може створити перешкоди для євроінтеграційних прагнень України - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Угорщина як країна-член Європейського союзу та НАТО має серйозну вагу для можливості створювати якісь перешкоди для українських євроінтеграційних чи євроатлантичних прагнень України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час брифінгу в Києві.

«Ми будемо продовжувати діалог з усіма країнами-членами ЄС, які висловили в той чи інший спосіб свої застереження стосовно прийнятої редакції статті про мову в освітньому законі», - сказала віце-прем’єр.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що вже вдалося підписати такий меморандум про порозуміння між міністерствами освіти України та Польщі.

«Я переконана, що аналогічним шляхом діалогу і розумінням ми дійдемо згоди і з іншими нашими партнерами. На даний момент діалог з Угорщиною виглядає найскладнішим з огляду на таку ультимативність підходів, які були озвучені, зокрема, угорським міністром закордонних справ. Угорщина як країна-член ЄС і країна-член НАТО, безумовно, має серйозну вагу для того, щоб мати можливість створювати за бажання якісь перешкоди для українських євроінтеграційних чи євроатлантичних прагнень», - наголосила вона.

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Разом з тим Климпуш-Цинцадзе зазначила, що «є абсолютно тверезий і об'єктивний підхід усіх наших інших партнерів, які, по-перше, ідуть на діалог, і по-друге, очікують рішення і позиції Венеціанської комісії щодо оцінки цієї конкретної мовної статті».

«Після того будуть очікувати реакції українського парламенту, уряду і президента щодо врахування тих пропозицій, які будуть висловлені чи не будуть висловлені в рішенні Венеціанської комісії. В межах цивілізованого ефективного обміну думок ми будемо продовжувати вести розмови як з угорцями, так і усіма іншими партнерами. Надіюсь, що така колективна об'єктивна оцінка ситуації допоможе нівелювати такий негативний настрій Угорщини», - зауважила віце-прем’єр.

*** 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.