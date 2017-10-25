"Йшлося про всіх політв'язнів": Джемілєв розповів деталі переговорів щодо звільнення Чийгоза і Умерова

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів про процес переговорів щодо звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза за участю президента України Петра Порошенка і президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана.

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У коментарі УНІАН Джемілєв повідомив, що питання звільнення Умерова і Чийгоза постійно порушувалося президентом України Петром Порошенком на міжнародному рівні. «Порошенко весь час порушував це питання на багатьох міжнародних форумах і на зустрічах. Востаннє при мені під час його участі в Генеральній Асамблеї ООН, я теж там був присутній, зустріч була з Ердоганом. І він при мені просив, враховуючи його (Ердогана - УНІАН ) контакти, постійні, з Путіним, сприяти звільненню наших політв'язнів», - розповів Джемілєв.

Після цього, зазначив депутат, у Ердогана відбулася зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, на якій обговорювалося це питання. «Потім, 9 жовтня, коли Ердоган приїхав до Києва, упродовж трьох годин у закритому режимі вони обговорювали, зокрема й це питання також. Потім окремо відбулася моя зустріч з Ердоганом. І на моє запитання про наших політв'язнів він сказав, що вів переговори на цю тему з Путіним, і досягнуто домовленості. Про результати сказав, що дізнаєтеся найближчим часом», - зазначив Джемілєв.

Він додав, що йшлося про Чийгоза і Умерова, в першу чергу, хоча загалом йшлося про всіх політв'язнів, а також про необхідність розшуку кримських татар, викрадених співробітниками ФСБ Росії.

«Через декілька днів після цього, коли я вже був у Страсбургу, мені повідомили, що в камеру Ахтема Чийгоза приїжджали два генерали ФСБ, говорили, що їх звільнятимуть відповідно до домовленостей між Ердоганом і Путіним», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

Зокрема, додав Джемілєв, Чийгоза просили, щоб він написав заяву про помилування і відкликав свою заяву про апеляцію на судове рішення у його справі. «З приводу відкликання апеляційної інстанції він написав у тому дусі, що судова практика засвідчила, що в Росії жодного правосуддя немає, тому не бачить сенсу розгляду його справи в апеляційній інстанції. А писати помилування він категорично відмовився, сказав, що Путін - це президент іншої країни, а у нього президент - Порошенко, це по-перше. По-друге, він не вважає себе в чомусь винним, оскільки він став жертвою злочину Російської Федерації», - наголосив Джемілєв.

Схожа ситуація, додав він, склалася і з Умеровим, який також відмовився писати заяву про помилування. При цьому, за словами Джемілєва, Умерову сказали, що «він повинен виїхати до Керчі на поселення, а там, мовляв, вирішуватимуть, що робити».

«Ільмі Умеров сказав, що туди (до Керчі - УНІАН) виїжджати він не буде, а якщо вважають за потрібне, то нехай заарештовують і самі везуть. Через два дні йому стало зле, він ліг до лікарні. І сьогодні вранці повідомили, що їх вивезли в аеропорт. Співробітники ФСБ, адвокати сказали, що буде підписаний якийсь протокол про передачу наших ув'язнених турецькій стороні», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, упродовж вересня в окупованому Росією Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки, а також заборонив займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Сьогодні, 25 жовтня, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, а далі вони повинні вирушити до України. Чубаров зазначив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.