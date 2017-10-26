"Це гарна новина": в ЄС відреагували на звільнення Чийгоза та Умерова

В Європейському Союзі назвали "гарною новиною" звільнення заступників глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і закликали Росію звільнити всіх незаконно затриманих громадян України.

Про це йдеться в заяві речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженій у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, які були засуджені на Кримському півострові в минулому місяці в порушення міжнародного гуманітарного права, сьогодні були звільнені. Це гарна новина", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що не визнають незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і таким чином не визнають застосування російського законодавства на півострові. "Європейський Союз послідовно виступає за їх безумовне звільнення і високо оцінює зусилля всіх тих, хто працював на цей результат. Європейський Союз очікує від Росії на скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликає поважати права кримських татар, в тому числі, права на свободу зібрань та вираження думок. Всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Росії повинні бути негайно звільнені", - заявив речник.