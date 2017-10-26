"Замовники сидять у Москві": Мосійчук розповів про замах на нього

Народний депутат Ігор Мосійчук вважає, що замах на його життя було сплановано в Москві. Заяву депутата опублікувала його прес-служба на сторінці в Facebook.

"Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці - київські. Не виключено, що агентура серед патріотичного середовища. Це перший замах на державного діяча такого рівня в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли зробити російські спецслужби".

Нагадаємо, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, і один чоловік – охоронець нардепа – загинув. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля.

Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.