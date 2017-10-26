Опубліковано відео моменту вибуху під час замаху на Мосійчука

З'явилося відео моменту вибуху з камер спостереження під час замаху на нардепа Ігоря Мосійчука, який стався пізно ввечері 25 жовтня. Відео опубліковане на каналі телеканалу Еспресо в YouTube.

На відео видно, як у Києві біля будинку на Адама Міцкевича, 10, з одного з під'їздів виходять чоловіки. Після цього пролунав потужний вибух з боку припаркованого транспортного засобу.

У цей час поряд з епіцентром вибуху пройшов чоловік.

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Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли вчинити російські спецслужби".

Нагадаємо, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро, ще двоє – охоронець нардепа і перехожий - загинули. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.