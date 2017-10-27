Велика Британія закликає РФ звільнити усіх українських політв’язнів у Криму та в Росії

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії закликає Російську Федерацію звільнити усіх українських політичних в’язнів у Криму та в Росії.

Про це йдеться у заяві міністра у справах Європи та Америки сера Алана Данкана, розміщеній на сайті британського посольства в Україні.

"Я вітаю звільнення кримськотатарських лідерів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза 25 жовтня. Обох було заарештовано та засуджено Росією за їхній протест проти незаконної анексії Криму. Велика Британія вже закликала звільнити їх та вдячна за зусилля усіх, хто працював задля досягнення такого результату", - заявив Данкан.

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"Попри цю позитивну новину, ми не повинні втрачати з поля зору багатьох інших в’язнів, зокрема, кримських татар, які були затримані фактичною російською владою за свої виступи проти незаконної анексії Криму. Вкотре я закликаю до негайного звільнення всіх українських політичних в’язнів на Кримському півострові та у Росії. Велика Британія чітко заявляє, що Крим є частиною України, а його анексія Росією є порушенням міжнародного права", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим та Чийгозом в Адміністрації глави держави.