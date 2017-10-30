Президент Петро Порошенко підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Іспанії у контексті останніх подій навколо Каталонії.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Іспанія Альфонсо Маріа Дастіс Кеседо.

«У свою чергу, міністр закордонних справ Іспанії також наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Було наголошено на необхідності збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії до припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності і суверенітету», - йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань українсько-іспанських відносин. Було відзначено важливість підтримання регулярних контактів на найвищому рівні, у тому числі шляхом обміну візитами.

Сторони також дійшли згоди про наявність значного потенціалу для поглиблення взаємодії між Україною та Іспанією у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

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Глава іспанського зовнішньополітичного відомства відзначив прогрес реформ в Україні та підтвердив, що Іспанія продовжуватиме надавати сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень.

«У контексті поглиблення міжлюдських контактів між двома країнами сторони домовилися про відкриття інституту Сервантеса в Києві, а також відкриття Українського інституту в Мадриді», - поінформували у прес-службі глави держави.