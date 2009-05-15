На сайті Ющенка переписали «позицію глави держави»

На сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА переписали "позицію глави держави" щодо перегляду газових контрактів з Росією.

Зокрема, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, о 13.47 на офіційному сайті глави держави з’явилося повідомлення під заголовком "Нарада вищого керівництва держави розгляне ситуацію в країні - прес-служба Президента". У ньому, зокрема, анонсувалася на 18 травня нарада за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ.

Крім того, в повідомленні йшлося: "Позиція глави держави полягає в тому, що уряд повинен невідкладно ініціювати перед російською стороною перегляд контрактів із газових питань, сформувати відповідну делегацію, визначитися із завданнями на переговори цій делегації, вжити заходів для їх затвердження в установленому законодавством порядку" (копію Інтернет-сторінки з цим повідомленням агентство УНІАН зберегло).

Після цієї публікації на прес-конференції для ЗМІ у Райтнау (Швейцарія) кореспондент УНІАН звернувся до В.ЮЩЕНКА з проханням прокоментувати повідомлення його прес-служби.

У відповідь Президент сказав, що він не ставить питання про перегляд газових контрактів з Росією, а лише хоче більш ефективного виконання досягнутих домовленостей. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його сьогодні турбує ситуація, яка склалась на газовому ринку, у тому числі його турбує ситуація у НАК «Нафтогаз України». «Я не заявляю про перегляд відносин, я заявляю про те, що ці відносини треба серйозно розглянути, і якщо є необхідність модернізації, зробити це», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, можливо, навіть може йтися про внутрішньоукраїнські процедури, які дозволять зробити українсько-російські газові відносини більш ефективними.

Відповідь Президента було опубліковано в УНІАН о 15.08.

І вже через 30 хвилин на сайті глави держави з’явилася уточнена "позиція глави держави".

Наводимо нову її версію: "Позиція глави держави полягає в тому, що основні політичні сили повинні узгодити спільний план врегулювання існуючих проблем, в першу чергу пов`язаних з фінансовим станом НАК «Нафтогаз України». Для цього уряд повинен розробити необхідні зміни до законодавства та власних нормативних документів з метою посилення платіжної дисципліни та покращання фінансового стану НАКу. Також у зв`язку зі зменшенням споживання газу, балансування фінансових потоків монополіста може вимагати зменшення обов`язкового обсягу закупівлі газу, що може потребувати відповідних переговорів з російською стороною".