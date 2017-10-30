Загибель Окуєвої під Києвом: поліція шукає нападників, на місці працює керівництво НПУ

Поліція Київщини встановлює нападників, які на автодорозі розстріляли автомобіль.

Як йдеться в повідомленні ГУ НП в Київській області, сьогодні, о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха, Києво-Святошинського району, розстріляли автомобіль.

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На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

«На території столичної області та сусіднім регіонам введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються. Наразі на місці події також працює керівництво Національної поліції України та поліції Київської області», – йдеться в повідомленні.

«Прохання до водіїв з розумінням ставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими», – додали в Нацполіції.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.