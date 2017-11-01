Кадиров прокоментував вбивство Окуєвої цитатою із Гоголя

Глава Чечні Рамзан Кадиров в своєму каналі в Telegram прокоментував вбивство під Києвом уродженки Чечні Аміни Окуєвої.

«Не треба шукати ведмежий слід, коли ведмідь стоїть перед тобою! У Києві чудово знають, що Никифорову безжально розстріляли свої ж рідні спецслужби. Перефразовуючи Тараса Бульбу, можна сказати, хто породив, той і вбив», — написав він.

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Він також виступив з різкою критикою на адресу версії вбивства, відповідно до якої, до нього були причетні російські спецслужби і підкреслив, що «вуха в українських спецслужб настільки довгі, що їх неможливо прикрити ніякою хусткою Наталії-Аміни».

Раніше повідомлялося, що слідчі розглядають дві версії загибелі Окуєвої — дії російських спецслужб і помста її чоловікові Адаму Осмаєву з боку керівництва Чечні.