Відкрилася виставка-хроніка комуністичного терору в Україні

Сьогодні на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» в рамках державних заходів з відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій відбулась презентація міжнародної історико-документальної виставки «Зламані долі: комуністичний терор в Україні 1920-1950-х років».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, виставку створено Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» та Історико-просвітницьким правозахисним благодійним товариством «Меморіал» ім. Василя Стуса спільно з Галузевим державним архівом Служби безпеки України.

Експозиція складається з 24-х постерів. Перша її частина знайомить глядача із ситуацією, в якій опинилася Україна на момент розпаду Російської імперії та в наступні роки, під час національно-визвольних змагань українців за власну державність. Проте головним завданням більшовиків було «не втратити України», тому другу частина експозиції присвячено саме документальній розповіді про механізм здійснення репресій проти усіх верств українського суспільства: селянства, інтелігенції, військових, політичної еліти, духовенства тощо, зазначили в СБУ.

Наступний розділ виставки свідчить про масові репресії радянських каральних органів 1940-х років на Західній Україні після її приєднання до Радянської України. Окремий розділ – це матеріали про репресії НКВС проти учасників національно-визвольного руху, проти мирного населення, яке масово депортувалося у віддалені райони СРСР задля нищення національної ідентичності українського етносу.

Відвідувачі зможуть ознайомитися з історією ГУЛАГу та повстаннями, що прокотилися таборами після смерті Йосипа Сталіна й були організовані політичними в’язнями-українцями. Експозиція розкриває перебіг повоєнних репресій, спрямованих проти остарбайтерів та колишніх військовополонених, розповідає про місця, де репресовані відбували покарання та про найбільші місця поховань репресованих.