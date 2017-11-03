Україна отримає від США потужніші комплекси радіоелектронної та контрабатарейної боротьби - Порошенко
Президент зазначив, що Україна також отримала унікальний антимінометний комплекс.
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна отримає від США більш потужні комплекси радіоелектронної та контрабатарейної боротьби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на урочистостях в Київській області з нагоди Дня ракетних військ та артилерії Збройних Сил України.
Порошенко нагадав про надання Сполученими Штатами Америки засобів контрбатарейної боротьби, які модернізуються в Україні.
Читайте такожНа Донбасі знаходяться війська РФ, рівні силам майже всіх країн НАТО - Матіос
«Ми отримали також унікальний антимінометний комплекс. Завдяки цьому скорочено час на знищення засобів враження противника. І цей час, від моменту фіксації і до знищення складає лише кілька хвилин», - сказав президент.
«І згадані комплекси дуже добре зарекомендували себе на лінії зіткнення, і я мав можливість нещодавно, у вересні місяці, під час відвідування Нью-Йорка подякувати за це керівництву Сполучених Штатів, в тому числі, і подякувати від українських воїнів, і домовитись про те, що ця допомога буде розширена. Будуть надаватися більш сучасні, більш потужні комплекси радіоелектронної боротьби, контрабатарейної боротьби і не тільки зі Сполучених Штатів Америки», - зазначив глава держави.