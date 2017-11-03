Україна отримає від США потужніші комплекси радіоелектронної та контрабатарейної боротьби - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна отримає від США більш потужні комплекси радіоелектронної та контрабатарейної боротьби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на урочистостях в Київській області з нагоди Дня ракетних військ та артилерії Збройних Сил України.

Порошенко нагадав про надання Сполученими Штатами Америки засобів контрбатарейної боротьби, які модернізуються в Україні.

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«Ми отримали також унікальний антимінометний комплекс. Завдяки цьому скорочено час на знищення засобів враження противника. І цей час, від моменту фіксації і до знищення складає лише кілька хвилин», - сказав президент.

«І згадані комплекси дуже добре зарекомендували себе на лінії зіткнення, і я мав можливість нещодавно, у вересні місяці, під час відвідування Нью-Йорка подякувати за це керівництву Сполучених Штатів, в тому числі, і подякувати від українських воїнів, і домовитись про те, що ця допомога буде розширена. Будуть надаватися більш сучасні, більш потужні комплекси радіоелектронної боротьби, контрабатарейної боротьби і не тільки зі Сполучених Штатів Америки», - зазначив глава держави.