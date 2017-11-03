Елітні автомобілі екс-міністра Клименка виставили на аукціон (фотогалерея)

Автомобілі колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка продають на аукціоні. Його з 2 листопада проводить держпідприємство "Сетів". На продаж вже виставили 5 з 22 автомобілів, пише Gazeta.ua.

"Зараз нам передали на реалізацію п'ять автомобілів. Це BMW ALPINA B6 2012 року оціночною вартістю 2,3 мільйона гривень, BMW Х6 вартістю близько 2,2 мільйона гривень, Mercedes GL вартістю понад 1,3 мільйона гривень та дві Toyota Camry по півмільйона гривень кожна. Вони в хорошому стані", - розповів гендиректор підприємства Віктор Вишнів.

За його словами, аукціон триватиме до 20 листопада.

"До цього часу будуть прийматися заявки. Будь-який бажаючий може зареєструватися на сайті Open Market та подати свою заявку на будь-яку з цих машин. Після цього формується квитанція на оплату гарантійного внеску, після чого людину допустять до відкритих торгів. У визначений день потрібно буде зайти на наш сайт, вибрати потрібний лот і вже торгуватися. Переможе той, хто поставить найбільшу ставку", - пояснив Вишнів.

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Нагадаємо, що арештоване майно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка за рішенням Печерського районного суду Києва передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня правоохоронці провели 183 обшуку в приміщеннях, що належать Клименко та членам його сім'ї, в тому числі в ТРЦ Gulliver в Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї.

Як заявив Матіос, військова прокуратура спільно з Нацполіцією та спецпідрозділом «КОРД» проводить «другу хвилю» розслідування у справі злочинної організації «Януковича-Клименко».

Виявлено, що протягом 2011 року та за січень 2014 з України було виведено в офшори $788 млн, а загальна сума вкрадених Клименко коштів складає $12 млрд за курсом 8 грн за $1, що дорівнює $96 млрд грн.