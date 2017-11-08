У Путіна прокоментували ймовірний розрив дипвідносин України з Росією

У Кремлі вважають питання про розрив дипломатичних відносин Москви і Києва суверенною справою України. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

При цьому, за його словами, якщо Київ піде на цей крок, то "постраждають інтереси українців і росіян".

"...Напевно, якщо таке рішення буде прийнято цього разу, то це додатково ускладнить ситуацію", — сказав Пєсков.

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Пєскова також запитали про те, хто у разі прийняття Києвом такого рішення міг би стати міжнародним посередником між Росією та Україною. "Гіпотетичні міркування навряд чи доречні", — відповів він.

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела в українському парламенті писало, що Верховна Рада наступного тижня може проголосувати за розрив дипломатичних відносин з Росією.

Пізніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник заявив, що пропонуватиме виписати у Прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграції Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.