Київську обладміністрацію очолить колишній прем'єр-міністр?

Уряд прийняв рішення про призначення головою Київської обласної державної адміністрації Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА та направив відповідне подання Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 травня одноголосно. Кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКА була рекомендована обласною радою.

Цим же рішенням Кабінет міністрів звільнив Віру УЛЬЯНЧЕНКО з посади голови Київської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2009 р. В.ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Валерій Павлович Пустовойтенко, 62 роки.

У 1987 р. – заступник голови виконкому Дніпропетровської міської ради. У 1990 р. І 2002 р. - народний депутат України. У 1993-му і в 1994-1997 рр. міністр Кабінету міністрів, у 2001 р. - міністр транспорту.

З липня 1997-го по грудень 1999 року – прем`єр-міністр України.

З грудня 2000 року голова Народно-демократичної партії України.