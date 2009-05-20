Київську обладміністрацію очолить колишній прем'єр-міністр?
Кабмін зробив подання
|Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.
Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 травня одноголосно. Кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКА була рекомендована обласною радою.
Цим же рішенням Кабінет міністрів звільнив Віру УЛЬЯНЧЕНКО з посади голови Київської ОДА.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2009 р. В.ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
Валерій Павлович Пустовойтенко, 62 роки.
У 1987 р. – заступник голови виконкому Дніпропетровської міської ради. У 1990 р. І 2002 р. - народний депутат України. У 1993-му і в 1994-1997 рр. міністр Кабінету міністрів, у 2001 р. - міністр транспорту.
З липня 1997-го по грудень 1999 року – прем`єр-міністр України.
З грудня 2000 року голова Народно-демократичної партії України.