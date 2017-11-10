САП вручила Насірову обвинувальний акт, справу передадуть до суду сьогодні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ГФС,який вручений підозрюваним і їх захисникам. Про це повідомляє прес-служба САП на сторінці в Facebook.

Сьогодні ж обвинувальний акт буде направлено в суд.

"З моменту відкриття матеріалів кримінального провадження минуло більше трьох місяців і нарешті, після обмеження боку захисту в ознайомленні рішенням слідчого судді, можемо завершити досудове розслідування, як і передбачалося, складанням обвинувального акта. В ході виконання вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України сторона захисту не надала доказів, які могли б свідчити про необхідність зміни правової кваліфікації кримінальних злочинів, а тим більше – закриття кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі впевнені в наявності незаперечних доказів "вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів" і сподіваються, що судовий розгляд пройде в розумні терміни.

"Маємо надію, що суд забезпечить дотримання вимог ст. 314, 320 КПК України про призначення попереднього судового засідання у п'ятиденний строк з дня надходження обвинувального акта до суду, а також запасного судді з урахуванням складності кримінального провадження і неабиякого суспільного резонансу, який вона викликала", – заявили в САП.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти. Згодом суд двічі продовжував йому запобіжний захід, зокрема, останній раз 23 серпня запобіжний захід було продовжено на два місяці.

28 липня розслідування справи було завершено, і Насірову було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: крім інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 ККУ), він також підозрюється у службовому підробленні (ст.366 ККУ).