Кабмін доручив НАЗК вдосконалити Реєстр електронних декларацій

Кабінет міністрів України доручив Національному агентству з питань запобігання корупції вдосконалити Єдиний реєстр електронних декларацій про доходи. Відповідне розпорядження від 8 листопада 2017 р. № 787-р опубліковано на Урядовому порталі.

Зокрема, документом затверджено план заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

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Серед іншого, згідно з планом, НАЗК необхідно "погодити технічне завдання на доопрацювання за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та розширення функціональних можливостей системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, вдосконалити систему відповідно до технічного завдання".

Документ ухвалено для забезпечення проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Також документ дозволить проведення аудиту роботи Реєстру, вжиття заходів щодо автоматизованого обміну даними з іншими державними реєстрами та інформаційними базами даних тощо.

Раніше стало відомо, що НАЗК не виявило в e-деклараціях посадовців ознак незаконного збагачення.