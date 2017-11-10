Парубій прогнозує "непросту дискусію" у Раді щодо Виборчого кодексу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент підтримає Виборчий кодекс, але прогнозує «непросту дискусію».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Парубій нагадав, що в першому читанні за проект Виборчого кодексу проголосували 226 народних депутатів, тобто мінімальна кількість необхідна для ухвалення рішення, але це, за його словами, означає, що шлях з реформування виборчої системи розпочато.

Однак спікер наголосив, що попереду ще буде «непроста дискусія». Він прогнозує, що надійде велика кількість поправок до проекту Виборчого кодексу до другого читання, зокрема, щодо системи виборів на місцевих рівнях влади, виборів до Верховної Ради.

Водночас він наголосив, що «цим кодексом закладена база і основа», а тепер «і на рівні робочої групи, і на рівні комітету є на що опиратись, є що брати за основу для підготовки до другого читання». «Я сподіваюся, що ми цей шлях пройдемо, і я сподіваюся, що ми зможемо реформувати виборчу систему», - заявив Парубій.

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Він зауважив, що «друге читання характерне тим, що комітет може подавати поправки і будь-який депутат може подавати поправки, але база, сам принцип, сама система залишиться – це відкриті виборчі списки з регіональними округами», коли кожен «громадянин України, ідучи на вибори, буде голосувати не тільки за партію, але й він ще зможе вибрати когось з депутатів цієї партії, кого він підтримує у себе на окрузі».

«Кожен громадянин матиме можливість вибрати політичну партію і певний перелік кандидатів від політичної партії - від 5 до 7 людей, і він буде не тільки визначати, яка йому партія імпонує, але він буде ще визначати, хто з кандидатів партії має представляти його округ у Верховній Раді», - зазначив Парубій.

Він переконаний, що «це дуже потужна система соціального ліфту - залучення нових людей і нових сил до політичної системи, до участі у Верховній Раді, до самої системи прийняття рішень».

«Вона непроста, це правда, і навіть під час голосування буде складніше голосувати, аніж зараз, коли можна поставити просто одну галочку, але разом з тим в цьому є величезна кількість переваг», - наголосив він.

Також Парубій зазначив, що під час підготовки проекту Виборчого кодексу до другого читання може виникнути дискусія щодо виборчого бар’єру. «З цього приводу може бути окрема дискусія», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем. За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Представляючи на засіданні парламенту проект Виборчого кодексу, Черненко (фракція «БПП») зазначив, що даний законопроект розроблено на базі законопроекту, який був на розгляді ВР минулого скликання, серед авторів якого був народний депутат декількох скликань Юрій Ключковський. Черненко нагадав, що той проект Виборчого кодексу раніше «отримав уже позитивний висновок Венеціанської комісії».

При цьому Черненко зазначив, що під час перереєстрації законопроект був осучаснений, також були зроблені висновки з тих виборчих процесів, які відбувалися у 2010-1015 роках.

Черненко зазначив, що на парламентських виборах пропонується ввести систему регіональних відкритих списків. «Це коли Україна ділиться на 27 виборчих регіонів, і в кожному з цих регіонів партії пропонують свої списки, а виборець обов’язково голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, кого партія висунула саме в цьому регіональному списку, таким чином рейтингуючи цих кандидатів”, - пояснив депутат.

Він зазначив, що за таких умов голова партії не може вплинути на місце кандидата в списку. За його словами, також пропонується встановити 4% виборчий бар’єр.

Черненко також повідомив, що у розділі кодексу «Місцеві вибори» передбачено, що на виборах до сільських, селищних, районний і міських рад, у яких кількість виборців не перевищує 90 тис. осіб, пропонується багатомандатна мажоритарна система, коли в окрузі перемагає не один кандидат, як сьогодні, а від 2 до 4 кандидатів, залежно від кількості виборців у даному окрузі. За його словами, це знизить гостроту політичної боротьби, кількість порушень і зловживань на виборах.

Крім того, Черненко наголосив, що вибори до обласних рад і міських рад великих міст, тобто в тих, де зареєстровано від 90 тис. виборців, пропонується проводити за системою відкритих списків подібної до тієї, за якою передбачено проводити парламентські вибори. Відповідно область чи велике місто ділиться на великі округи, і в кожному з цих округів партія пропонує списки кандидатів, і виборець сам їх рейтингує.

Він зазначив, що на виборах міських голів великих міст (від 90 тис. виборців) пропонується проводити двотурові голосування, які і передбачено в нинішньому законі про місцеві вибори.

Також Черненко повідомив, що у розділі проекту Виборчого кодексу, який стосується президентських виборів, “особливо нових новел немає, але є новели щодо висування кандидатів, тобто кандидат має проживати в Україні не менш як 10 років, а традиційну процедуру збору підписів громадян на підтримку кандидатів пропонується замінити збором підписів осіб, які мають представницький мандат, тобто, щоб бути зареєстрованим кандидатом в президенти, потрібно зібрати не менш як 300 підписів, але не просто громадян, а депутатів Верховної Ради, депутатів місцевих рад, не менше ніж в двох третинах регіонів України”.