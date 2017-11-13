Комітет ВР з нацбезпеки переніс на середу засідання щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони переніс своє засідання з розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу з сьогоднішнього дня на середу, 15 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Засідання переноситься на 15.00 15 листопада у зв’язку із продовженням роботи робочої групи над узгодженням тексту законопроекту. Саме ж засідання робочої групи проходитиме сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

До другого читання, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок.

Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

6 листопада секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник не виключив, що розгляд поправок до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу триватиме до двох тижнів.

Водночас Пашинський заявив, що робитиме все, аби організувати розгляд поправок, щоб документ парламент розглядав уже у вівторок, 14 листопада.

11 листопада голова ВР Андрій Парубій повідомив, що розгляд у парламенті законопроекту про реінтеграцію Донбасу заплановано в четвер, 16 листопада.