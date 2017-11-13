Геращенко закликала лідерів опозиційних фракцій звільнити проїжджу частину під Радою від наметів мітингувальників

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко звернулася до лідерів опозиційних фракцій звільнити проїжджу частину вулиці Грушевського біля парламенту від наметів мітингувальників.

Про це вона заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Ми шануємо право на мирний протест, але так само звертаємось з проханням, щоб була звільнена проїжджа частина», - сказала Геращенко.

При цьому вона запевнила, що «ніхто ніяких силових заходів не буде проявляти до мирних протестувальників».

«Але давайте шанувати і право парламенту на нормальну роботу, і право киян на нормальне життя», - додала перший віце-спікер.

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Вона також повідомила, що звернулася до правоохоронних органів з приводу випадків огляду речей якимись невідомими людьми, які представлялися учасниками акції протесту.

За її словами, такі дії неуповноважених людей є порушенням законодавства і приниженням громадян.

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

31 жовтня глава МВС Арсен Аваков наказав зняти посилену охорону з периметра наметового табору біля Верховної Ради.