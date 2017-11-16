Російський міністр пригрозив Нідерландам через скіфське золото

Міністр культури РФ Володимир Мединський вважає, що продовження міжмузейних відносин з Нідерландами неможливе, якщо суд вирішить не повертати колекцію скіфського золота в кримські музеї.

"Амстердам створює небезпечний прецедент вилучення культурних цінностей", заявив він в інтерв'ю РІА Новости.

Мединський переконаний, що всі норми міжнародного права, музейного права, прецеденти, традиції "на боці кримських музеїв", оскільки цю колекцію знайшли на території Криму, досліджували й зберігали там же.

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"Йдеться про безпрецедентне відчуження музейних цінностей. Це можна порівняти тільки з музейними розкраданнями часів італійських походів Наполеона чи фашистської агресії. Вважаю, що рішення голландського суду абсолютно політизоване, воно руйнує саму систему виставкового обміну", — вважає він.

Мединський зазначив, що не дуже розуміє, як тепер організовувати виставки з Нідерландами.

Як повідомляв УНІАН, музеї окупованого Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію "скіфського золота".