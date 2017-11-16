Не існує підстав говорити про припинення санкцій ЄС щодо Росії - глава МЗС Люксембургу

Міністр закордонних справ Герцогства Люксембург Жан Ассельборн заявив, що не існує підстав говорити про припинення санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації.

Як йдеться у повідомленні МЗС у соціальній мережі Facebook, розпочався візит глави українського зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна до Люксембургу.

Відбулася зустріч українського міністра з люксембурзьким колегою Ассельборном, під час якої сторони обговорили сучасний стан двосторонніх відносин між двома країнами.

Зазначається, що глави МЗС окреслили перспективні напрямки практичної співпраці, зокрема, у сфері вантажних авіаперевезень, телекомунікації та освіти.

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«Також у контексті питань порядку денного відносин між Україною і Європейським Союзом позитивно відзначено імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС та запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС», - наголосили в МЗС.

Повідомляється, що Жан Ассельборн підтвердив підтримку урядом Люксембургу територіальної цілісності й суверенітету України. Він нагадав про свій візит в Україну у березні 2017 року, зокрема, в зону АТО, де під час відвідування Широкиного він переконався в тому, що ситуація на Донбасі є не замороженим конфліктом, а гарячою війною.

«Міністр констатував відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей та зазначив у цьому зв'язку, що не існує підстав на сьогодні говорити про припинення санкцій ЄС щодо РФ», - додали в зовнішньополітичному відомстві України.