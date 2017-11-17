Росія до 2018 року має намір звести паркан на адмінкордоні Криму з Україною

Росія планує до липня 2018 року завершити роботи по зведенню загороджувальних споруд на адміністративному кордоні анексованого Криму з Україною.

Як стверджують в управлінні ФСБ на анексованому півострові протяжність огорожі на кордоні становитиме 50 км, а завершення робіт по її зведенню заплановано на липень 2018 року, повідомляє ТАСС.

"Відповідно до проектної документації, закінчення будівництва (загороджень, - ред.) заплановано на першу половину 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада стверджує, що таким чином має намір гарантувати безпеку на півострові. Зведення паркану на адміністративному кордоні Криму з Україною обійдеться РФ в більш ніж 200 млн рублів.

Нагадаємо, в травні 2015 року РФ почала будівництво моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати анексований півострів з материковою частиною Росії. Російська влада стверджує, що міст буде введений в експлуатацію в грудні 2019 року.