У посольстві України прокоментували ситуацію із затриманням Шаройка

Посольство України в Білорусі вживає усіх заходів для з'ясування причин затримання власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройко.

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"Посольство України в Республіці Білорусь у ситуації із затриманням українського журналіста, який офіційно акредитований в Білорусі, вживає усіх заходів для того, щоб з'ясувати причини затримання і забезпечити Павлу Шаройку необхідну підтримку", - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що 25 жовтня у Мінську було затримано власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Шаройка.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі УНІАН повідомили, що вживають заходів у справі захисту Шаройка.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook написав, що затримання Шаройка відбулося 25 жовтня співробітниками Комітету державної безпеки Білорусі.