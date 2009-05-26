Чому парламент провалив програму приватизації?

Відмова Верховної Ради України прийняти Державну програму приватизації на 2008-2012 роки, з одного боку, має політичну підоснову.

Таку думку висловила УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Проте, з другого боку, вважає вона, зараз не дуже слушний час для продажу державної власності. «На фоні сильного падіння фондового ринку і, відповідно, курсової вартості акцій українських компаній, поточний рік не дуже слушний час для проведення приватизації держвласності», - вважає О.ЄВДОЧЕНКО.

На думку аналітика, держава від продажу даних об`єктів одержить мізерні суми. «Що ж до інвесторів, то вони одержали б шанс придбати цікаві об`єкти за дуже низькими цінами, а таких охочих, як відомо, дуже багато», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 травня ц.р. відмовилася прийняти Державну програму приватизації на 2008-2012 роки.

Основними пріоритетами проведення приватизації у 2008-2012 роках визначалися оптимізація структури державної власності у виробничій сфері; залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємств; підвищення довіри покупців до процесу приватизації тощо.

До процесу приватизації у 2008-2012 роках передбачалося включити насамперед, ті об’єкти, подальше перебування яких у державній власності є неефективним і потребує значних додаткових державних витрат на утримання, на розвиток виробництва, а саме: збиткові підприємства з метою проведення фінансового оздоровлення; дрібні пакети акцій, які не забезпечують здійснення державою вирішального впливу на діяльність таких товариств; об’єкти незавершеного будівництва, які не можуть бути добудовані за рахунок державних коштів; окремо визначені об’єкти, що перебувають на балансах підприємств і подальше перебування яких у державній власності недоцільне.

Проектом програми пропонувалося запровадити планування процесу приватизації, упорядкувати процес формування прогнозованих завдань і визначення об’єктів, приватизацію яких планується розпочати.