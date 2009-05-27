Єхануров каже, що обов’язково прийде на Кабмін

Глава Міноборони обов’язково прийде на сьогоднішнє засідання Кабміну, незважаючи на конфлікт із Тимошенко, передає ICTV.

Юрій Єхануров наголосив, що він – член уряду і має голосувати на зібраннях міністрів.

На самому засіданні, ймовірно, йтиметься про стан газових розрахунків і результати українсько-лівійських переговорів. Під час візиту прем’єра Тимошенко країни домовилися про постачання нафти і спорудження нафтопереробного підприємства біля Одеського припортового заводу потужністю 10 мільйонів тонн.