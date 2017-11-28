Українці зі зброєю в руках довели, що Європа не піде на компроміси з Росією - Клімкін

15:11, 28 листопада 2017
Політика
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В Європі вже зрозуміли, що гібридна війна, яку веде Росія, це глобальна війна проти демократичних інституцій.

фото: УНИАН

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що 300 тис. громадян України зі зброєю в руках на Донбасі довели, що Європа вже не піде шляхом компромісів у відносинах з Росією щодо України.

Читайте такожІснує чітка позиція щодо кількості миротворців, щоб "тримати весь Донбас" - КлімкінЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на національному експертному форумі "Україна: У прагненні до рівноваги".

"Коли розмовляєш з багатьма у Європі, кого іноді не дуже правильно називати пересічними громадянами, і кажеш, що більше 300 тис. українців боролися та борються зі зброєю в руках, от тоді починається розуміння. Ось саме з цього починається розуміння: що хто щось може і буде брати участь у визначенні долі Європи, а хто, відповідно, може піти шляхом якихось компромісів. Я вважаю, що Європа вже не піде шляхом компромісів. Там уже зрозуміли, що ця гібридна війна, яку Росія веде, це глобальна війна проти демократичних інституцій", - наголосив Клімкін.

"Це не є якісь локальні дії Росії в одній країні", - додав він.

За словами міністра, всім зрозуміло, хто саме стоїть за референдумом у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною та за намаганням представників Південної Осетії потрапити до Каталонії.

"Тому мова йде, власне, про майбутнє трансатлантичного світу, як ми його розуміємо, який базується на цінностях, і місце України, насправді, в долі цього світу, найважливіше, ніж багато хто тут думає", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2016 року президент Петро Порошенко заявляв, що через військові комісаріати на фронт на Донбасі прийшло майже 300 тис. осіб.

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Теги: #клімкін війна донбасі#клімкін європа росія