Україна звернеться до європейських партнерів щодо участі сербських найманців у війні на Донбасі - Клімкін

Україна звернеться до європейських партнерів щодо участі сербських найманців на боці контрольованих Росією бойовиків у конфлікті на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у "Tвіттері".

Читайте такожРосія використовує Сербію для розпалювання нової війни на Балканах – посол України"На консультаціях з послом у Сербії Олександром Александровичем зосередилися на проблемах сербських найманців та незаконних контактів з окупованим Кримом", - заявив Клімкін.

"Звернемося також до наших європейських друзів і партнерів стосовно цих питань", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Клімкін викликав посла України в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права.

Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що РФ використовує Сербію, щоб розпалити війну на Балканах та знищити Європу. Також посол зауважив, що сербська влада не вживає жодних заходів, аби припинити участь своїх громадян у воєнних діях на сході України, тоді як РФ "використовує Сербію" у бойових діях в інших країнах.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч звинуватив Александровича в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини через його заяви про відсутність реакції cербської влади на участь її громадян у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що на тимчасово окупованій території Луганщини з початку війни на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.