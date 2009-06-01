Яценюк: Тимошенко і Янукович ведуть переговори за повною програмою

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що проведення прямих виборів Президента України сьогодні під питанням, оскільки в політичних колах тривають активні переговори щодо їх скасування. Про це він заявив в інтерв`ю ІТАР-ТАСС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК сказав, що «головне питання в тому, чи буде кампанія?». За його словами, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО «обговорюють спільний союз». А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «вони проводять переговори за повною програмою». За його словами, ще у вересні було узгоджено проект Конституції, «який у мене як у спікера був на столі». Він наголосив, що в проекті передбачалося поділити «країну на двох», а також «перенести вибори Президента до парламенту, відстрочити вибори до парламенту та місцевих рад, - абсолютно зрозумілий комплект, африканська демократія".

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «якщо цей крок В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО вдасться, "тоді нарешті в країні з`явиться жорстка опозиція, яка не дозволить відібрати в українського народу право, – напевно, одне з останніх прав – прямі вибори Президента".

Водночас лідер «Фронту змін» зазначив, що якщо вибори відбудуться, то необхідно буде посилити повноваження Президента. "Щоб відновити керованість державою, новий Президент повинен мати інші повноваження. Іншого шляху немає, - ми або відновимо керованість державою, або втратимо країну. Наголошую: втратимо, тому що її поділять, пошматують", - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про свої шанси стати Президентом України, А.ЯЦЕНЮК сказав: "У мене відповідь одна: я не беру участь у виборчій кампанії, я її виграю. Цю позицію я не змінюю".