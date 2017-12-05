Затримання Саакашвілі: керівників Генпрокуратури, СБУ, НАБУ і САП запросили на 16:00 до Ради

Народні депутати запросили на 16 годину до Верховної Ради України керівництво Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення підтримало 217 (при необхідних 150 – ред.) із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Зазначимо, що також на 12:00 запланований брифінг Генпрокурора Юрія Луценка, про що на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли силовики. Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що обшуки проводять співробітники ГПУ та СБУ.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

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Сам Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі та погрожував стрибнути, однак врешті-решт там його затримали правоохоронці та посадили в машину.

В СБУ пояснили, що Саакашвілі затримано у рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Прихильники політика влаштували сутички під будівлею, а потім почали блокувати рух машини з Саакашвілі.