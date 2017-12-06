Право на співпрацю: чи може НАБУ діяти спільно з ФБР

Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив голову Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника у незаконній діяльності ФБР США на території України, мовляв, іноземні спецслужби були запрошені без дозволу та дотримання необхідних процедур. Заява генпрокурора гучна, але на відносини України та Сполучених Штатів ситуація може і не вплинути. Адже ці слова Луценка пролунали буквально через пару днів після заяви Трампа про те, що репутація ФБР «розірвана на шматки».

У ФБР США справді йде колотнеча: змінився голова ФБР, частина команди прийшла з ним, частина лишилася від попередника. Всередині цієї структури зараз чимало внутрішніх чвар. Тому я думаю, що нинішня ситуація в Україні та заява Луценка не вплине на стосунки нашої країни з США. Якихось серйозних міжнародних наслідків не буде.

Представники ФБР могли мати доступ до даних, які можуть становити державну таємницю або бути конфіденційною інформацією.

Загалом співпраця з ФБР є абсолютно нормальним і позитивним явищем. Але — вона має відбуватися в абсолютній відповідності до законодавства України. Є чимало прикладів такої співпраці українських спецслужб із американськими. Наприклад, працівників ФБР запрошували до України після вбивства Павла Шеремета. Тоді все було зроблено відповідно до процедури: було офіційне запрошення, представники ФБР офіційно прибули до України, було чітко окреслено межі доступу (з чим вони можуть працювати, а до чого допуску не матимуть). І в тій історії, власне кажучи, не було такого, що б становило державну таємницю.

Історія про співпрацю НАБУ і ФБР дещо інша. У ній справді є дуже дивні речі. Зокрема, та, що секретні операції у нас відбуваються за участі (чи під контролем) ФБР. Це означає представники ФБР могли мати доступ до даних, які можуть становити державну таємницю або бути конфіденційною інформацією. Причому йдеться не стільки про ФБР як таке, скільки про іноземних громадян, які не повинні мати доступу до державної таємниці в Україні. Але, тим не менше, так відбулося.

НАБУ має право запросити ФБР до співпраці, але вона має бути законною і організованою відповідно до українського законодавства.

До самих представників ФБР питань нема. Їх запросили — вони й приїхали, здійснили якусь роботу. Але за те, що їх запросили і розголосили їм таємну інформацію, відповідають абсолютно конкретні люди в Україні. Тобто відповідальність на них — не за співпрацю з ФБР, а за розголошення таємної інформації. Зокрема, про негласні засобів збору інформації в Україні. Тобто іноземні представники, іноземні спецслужби таким чином дістали доступ до системи збору інформації в Україні. А якщо їм надавали можливість співпрацювати з нашими технічними засобами, тепер вони знають систему і кодування.

Один приклад — навіть коли майор Мельниченко давав свої плівки американським спецслужбам, він чітко вказав, які конкретно плівки він не надасть іноземним спеціалістам, тому що там містилися певні коди доступу до інформації. Тобто все, що стосувалося державної таємниці, залишилося в Україні і не було надано представникам американських спецслужб.

Отже, НАБУ має право запросити ФБР до співпраці, але вона має бути законною і організованою відповідно до українського законодавства. Причому іноземні спецслужби не можуть бути задіяні в секретних операціях в Україні, бо, за українським законодавством, у такому випадку вони будуть вважатися шпигунами.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик