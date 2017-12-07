Соболєв заявив, що рішення про його звільнення довело ефективність його роботи

Народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв прокоментував сьогоднішнє рішення парламенту про його звільнення з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Про це повідомляє Громадське.

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«Я перший в історії України голова антикорупційного комітету, якого зняли з цієї посади. Зняв корумпований президент та коаліція. Вважаю це найвищим визнанням ефективності моєї роботи», - сказав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції 6 грудня визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати перед парламентом його відкликання із займаної посади.

Сьогодні, 7 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі. При цьому Соболєв залишиться членом комітету.