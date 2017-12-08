Порошенко та Грібаускайте проводять переговори "тет-а-тет" (фото)

Президент України Петро Порошенко та президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте проводять у Вільнюсі переговори "тет-а-тет".

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у мікроблозі Twitter.

"Президент проводить переговори тет-а-тет з президентом Литви", - повідомив Цеголко.

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Як повідомляється на сайті глави української держави, Порошенко сьогодні перебуває у Литві з робочим візитом з метою участі у десятому засіданні Ради президентів України і Литви.

"Під час засідання Ради будуть обговорені важливі питання двостороннього співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній та енергетичній сферах. За результатами засідання заплановано до підписання низку двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

У рамках візиту президенти України та Литви візьмуть участь у роботі українсько-литовського економічного форуму.