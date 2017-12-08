Геращенко заявив про намір голосувати за аудитора НАБУ, який вже займає посаду у США (відео)

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявив, що підтримає кандидатуру Роберта Сторча на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

У відповідь на це народний депутат Мустафа Найєм зауважив, що Сторча вже не можна призначити, оскільки у нього вже є посада у США. Тому він запропонував голосувати за когось з двох інших кандидатів – американську юристку Марту Борщ або іспанського прокурора Карлоса Кастресана.

«Якщо Роберт Сторч любить Україну, як він декларував на зустрічі з депутатами, якщо він хоче допомогти нам провести чесний аудит НАБУ, я думаю, він кине свою посаду, щоб попрацювати на благо нашої країни», - заявив Геращенко.

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Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада не поставила на порядок денний питання вибору аудитора Національного антикорупційного бюро – у сесійній залі не вистачило голосів.

До цього тодішній глава антикорупційного комітету ВР Єгор Соболєв не дозволив розглядати на комітеті кандидатуру на посаду аудитора НАБУ Найджела Брауна, оскільки були "виявлені маніпуляції документообігом парламенту для просування пана Брауна". Також Соболєв звинувачує Брауна у зв'язках з російськими олігархами. 13 нардепів в обхід голови комітету провели засідання і проголосували за кандидатів.

Противники Брауна кажуть, що за його допомогою хочуть змістити з посади голову НАБУ Артема Ситника. Ті ж, хто голосував "за", кажуть, що затвердили двох кандидатів, окрім Брауна, ще й генерального інспектора Мін'юсту США Роберта Сторча, за якого виступає власне Соболєв.

Примітно, що пропрезидентська фракція "БПП" виступає за кандидатуру Найджела Брауна.

Рада знову не змогла обрати аудитора НАБУ з двох кандидатів - Роберта Сторча та Найджела Брауна. У рейтинговому голосуванні, яке дає змогу надалі голосувати за призначення, виграв Найджел Браун. Але на голосуванні за призначення голосів за нього не вистачило – всього 200 "за".

Парубій направив питання про кандидатури на доопрацювання у комітет з запобігання корупції.

12 липня антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував чотирьох кандидатів на посаду аудитора НАБУ.