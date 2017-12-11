"Антипольський інцидент": В МЗС Польщі прокоментували пошкодження автобуса на Львівщині

01:21, 11 грудня 2017
Політика
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У МЗС Польщі зазначили, що в автобусі перебували 23 польських туриста.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав / фото facebook.com/igor.zinkevych

В МЗС Польщі занепокоєні "черговим антипольським інцидентом" через вибух автобуса з польськими номерами у Львівській області. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща підтверджує, що в ніч з 9 на 10 грудня цього року у Львові пошкоджено польський автобус внаслідок підриву вибухівки, і із занепокоєнням відзначає черговий антипольський інцидент на території України", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС Польщі зазначили, що в автобусі перебували 23 польських туриста, серед яких були представники місцевих органів влади.

Повідомляється, що автобус був пошкоджений на стоянці поруч із готелем. Під час вибуху в ньому нікого не було, ніхто не постраждав.

"Влада України вивчає обставини інциденту; місцеві поліція та прокуратура проводять слідчі дії. Організатор поїздки вжив заходи для повернення учасників поїздки до країни. Вони повертаються в Польщу у компанії консула у Львові", - зазначили у польському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 грудня на кільцевій дорозі Львова на стоянці одного із готелів невідомі пошкодили автобус, який здійснював екскурсійне перевезення польських туристів до Львова.

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