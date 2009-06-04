Події у ВР і ситуація навколо російського газу - ланки одного ланцюга

Можливе створення нової коаліції у Верховній Раді і ситуація навколо російського газу є двома ланками одного ланцюга, заявляє Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав: «Те, що відбувається в українському парламенті, і те, що відбувається з газом з боку Росії, - це є дві ланки одного й того ж ланцюга, яким зашморгується Україна на шибениці».

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, заяви російської сторони про нездатність України розраховуватися за російський газ є спробою через найбільш серйозний чинник - енергетичний, підкреслити, що Україна виснажена економічно і нинішня влада не здатна з цим викликом впоратися. Таким чином відповідно створюється і «реклама» для нової коаліції, яка формується у Верховній Раді, додав він.

«Це не що інше, як спроба нав`язати думку і українській спільноті, і світу як про нездатність існуючої влади, так і про неспроможність Української держави функціонувати самостійно як держави взагалі», - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Уповноважений Президента також зауважив, що приїзд в Україну європейських експертів для з`ясування ситуації з поставками газу не пов`язаний із загостренням російсько-українських газових відносин у зв`язку з останніми заявами російського керівництва. Цей візит був запланований раніше, до виникнення цього загострення.

«Україна відкрита для надання вичерпної інформації, яка заспокоїть Європейську Комісію в технічній спроможності і готовності виконати свої транзитні зобов`язання», - підкреслив Уповноважений Президента.

Водночас, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що Єврокомісія зможе зробити об`єктивні висновки лише тоді, коли отримає також достовірну інформацію про реальну ситуацію у «Газпромі» і його здатність виконати свої зобов`язання щодо поставок усіх законтрактованих обсягів газу європейським споживачам, враховуючи, зокрема, кредитні зобов`язання і проблеми, які виникли з їхніми партнерами - постачальниками газу.