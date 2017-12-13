Засідання суду у справі про держзраду Януковича (наживо)

Чергове засідання колегії Оболонського районного суду по справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича розпочалося з того, що адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив клопотання про відвід суддям.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму клопотанні про відвід він наголосив, що суд перебуває під політичним тиском.

“Ряд загальносуспільних обставин, політичних, процесуальних дає захисту підстави вважати, що суд знаходиться під тиском, і тому він не може об’єктивно розглядати цю справу через політичну ситуацію”, - сказав Сердюк.

Після цього колегія суддів пішла в нарадчу кімнату. Наразі в суді перерва на невизначений час.