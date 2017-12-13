Засідання суду у справі про держзраду Януковича (наживо)
10:52, 13 грудня 2017Політика
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Засідання суду почалося з клопотання адвоката про відвід колегії суддів
Віктор Янукович / REUTERS
Чергове засідання колегії Оболонського районного суду по справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича розпочалося з того, що адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив клопотання про відвід суддям.
Як передає кореспондент УНІАН, у своєму клопотанні про відвід він наголосив, що суд перебуває під політичним тиском.
“Ряд загальносуспільних обставин, політичних, процесуальних дає захисту підстави вважати, що суд знаходиться під тиском, і тому він не може об’єктивно розглядати цю справу через політичну ситуацію”, - сказав Сердюк.
Після цього колегія суддів пішла в нарадчу кімнату. Наразі в суді перерва на невизначений час.
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