Ющенко: Нафтогаз розтягнули, як Ісуса на хресті

Внутрішні неплатежі НАК «Нафтогаз України» з початку року становлять 7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки й оборони України.

«Жодної реструктуризації, яку в бюджеті «Нафтогазу» на 2009 рік передбачено, шляхом перегляду відносин з держбюджетом не зроблено – жодної копійки. Більше того, НАК «Нафтогаз» з початку року заплатив 17 млрд. грн. податку до бюджету. Іншими словами, сьогодні провідна нафтова компанія України розтягнута, як Ісус Христос на хресті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив, що, з одного боку, компанія здійснює платежі до "дутого" держбюджету, з іншого боку, неплатежі щодо компанії на всіх рівнях становлять 7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.