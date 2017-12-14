Путін знову звинуватив Україну в повільності Мінського процесу

Президент Росії Володимир Путін знову заявив, що Мінський процес буксує з вини України.

Читайте такожПутін визнав США повноцінним учасником переговорів щодо ДонбасуЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на прес-конференції в Москві.

«З приводу мінського формату і його ефективності - вона, звичайно, низька і, на мій погляд, перш за все через реконструктивну позицію сьогоднішньої київської влади», - сказав Путін.

На його переконання, в України «немає жодного бажання почати справжній політичний процес, завершенням якого може стати реалізація договору про особливий статус Донбасу, який закріплений у відповідному законі України».

Він відзначив, що цей закон досі не введено в дію під різними приводами.