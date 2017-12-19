Від ВР вимагають негайно визнати Росію агресором та розірвати з нею дипвідносини

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» вимагає від президента України та пропрезидентської більшості публічно пояснити причини зволікання з розглядом у другому читанні проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», поданого головою держави.

«Туманні натяки провладних депутатів на «необхідність думати на пару кроків вперед» – це знущання над здоровим глуздом з огляду на повну неспроможність української влади впродовж більш ніж трьох з половиною років знайти ефективні способи припинення вогню та створити бодай загальні рамки для врегулювання конфлікту на сході України. Тим більше що останнім часом президент України фактично переклав відповідальність за ведення переговорів з цих питань на іноземних дипломатів», – вважають в УКРОПі.

У партії наголосили, що Верховна Рада не повинна обслуговувати нескінченні та безрезультатні переговори іноземних держав з Росією. Натомість вищий законодавчий орган має повернути державу Україна у правові рамки відбиття збройної агресії. Це важливо не лише для того, щоб пояснити світовій спільноті, що відбувається на сході нашої країни, а й для виконання державою зобов’язань перед власним народом в умовах війни.

«Питання авторства зазначеного законопроекту не має жодного значення. Рішення про те, що повинно бути включено до його тексту, – це воля українського парламенту, який має діяти на основі інтересів українського народу та законодавства України», – підкреслили в партії.

В «Українському об’єднанні патріотів» наголосили, що не існує жодних причин для того, щоб мовою права не назвати Росію агресором, а її дії в Україні – збройною агресією. Також у партії не бачать підстав для продовження діяльності російських дипломатичних установ на території нашої держави.

«Рішення про визнання Росії агресором та про розрив дипломатичних стосунків мають бути ухвалені негайно, оскільки ми й так запізнилися з цим майже на чотири роки», – переконані в УКРОПі.