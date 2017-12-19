У РФ заявили, що будь-які рішення щодо України Путін прийматиме вже після виборів

У Державній думі РФ заявили, що будь-які рішення щодо України президент Росії Володимир Путін прийматиме після президентських виборів

Про це перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін сказав в інтерв'ю російському пропагандистському виданню «Ukraina.ru» (входить до державної медіа-групи «Росія сьогодні»).

"Ще не вечір. І хочу сказати, що багато речей, які нам здаються очевидними, президент по-своєму оцінює. Хоча б виходячи з того, що попереду 18 березня, нові президентські вибори. І, швидше за все, будь-які рішення щодо України будуть після наших виборів», - зазначив Затулін.

За словами депутата Держдуми, варіантів досить багато, але він відмовився «передбачати можливі дії російського керівництва».

Затулін підкреслив, що серйозна розмова про Україну залишається відповідальністю найвищого керівництва Росії.

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«Більшість чиновників і політиків просто бояться приймати рішення і робити заяви на цю тему, бояться відповідальності. Виникла загальна втома управлінського стану від зусиль на українському напрямку. Усі чекають на команду згори. І в цьому вада нашої структури управління. Та й санкції справили враження на певне коло осіб. Тих, які розуміють, що, якщо їх чогось позбавлять на Заході, то тут не компенсують. Для них це суттєво. І тому навіть абсолютно необхідні рішення вони відкладають на завтра», - сказав Затулін.

Він додав, що після окупації Росією Криму та частини Донбасу Україна отримала «шанс створити українську націю».

«Звичайно, на ґрунті русофобії, консолідації проти ворога. І ця ідея, мені здається, працює. Я не маю ілюзій, я знаю, що багато хто навіть цілком російські люди в Україні під впливом нещодавніх подій і пропаганди ненавидять Росію. Вони, може, не люблять Порошенка, але нас не люблять ще більше», - сказав Затулін.

Він підкреслив, що, «якщо Україна поставила на те, щоб шкодити Російській Федерації де тільки можливо, то в Україні мають бути готові, що РФ, володіючи набагато більшими можливостями, будуватиме таку саму лінію поведінки».

«Перш за все, розглядати всі слабкі місця України, на які слід натиснути для того, щоб вона відмовилася від своєї антиросійської політики», - сказав Затулін.

Він заявив, що сьогоднішня ситуація з окупованим Донбасом «незручна, звичайно, для України, але вона незручна і для нас».

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«Яка була модель? Вона полягала в тому, що ми через процедуру Мінських угод провели ідею про те, що спочатку «ДНР»-«ЛНР» отримують статус, а потім повертаються у спільне політичне правове поле з Україною. Це повернення стало б каталізатором процесу федералізації України. Воно дозволило б зберегти Україну, але при цьому вивести її із ситуації, коли вона є передовим загоном на російському фронті, а починає жити як країна, яка занепокоєна внутрішніми проблемами і будує своє мирне життя», - сказав Затулін.

Він також заявив, що в цьому не зацікавлені люди в західному істеблішменті, у США в тому числі, які розглядають Україну як найважливіший засіб стримування і «подальшого розколу Росії».

«Ми на сьогодні виступаємо за заморожування конфлікту. У цьому полягає суть пропозиції миротворчої операції на лінії розмежування. Це варіант Абхазії і Південної Осетії - без офіційного визнання, але з підтримкою. Чи варто цим обмежитися в нашій українській політиці? Звичайно, ні. Для того, щоб ефективно проводити навіть цю лінію, необхідно зберігати можливості впливу на решту території України і вести з нею роботу. І вести роботу з усіма елементами цієї України - і з Західною Україною, і з Одесою, і з іншими регіонами. Наріжним каменем нашим мають бути різні підходи до регіонів України і різні пропагандистські дії», - сказав Затулін.