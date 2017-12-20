Голова Житомирської ОДА обговорив з послом Казахстану напрямки діяльності і бізнес-проекти (фото)

Сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич обговорив з послом Казахстану Саматом Ордабаєвим напрямки діяльності та створення спільних бізнес-проектів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ Житомирі відбулися урочистості до Дня місцевого самоврядування (фото) Як зазначається у повідомленні, зустріч з послом Казахстану в Україні Саматом Ордабаєвим відбулася 20 грудня у Житомирі. «На сьогодні на Житомирщині ще немає залучених інвестицій з Казахстану. Тому я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч матиме результат, і ми налагодимо співпрацю між нашими країнами. Це можуть бути галузі сільського господарства, каменеобробки, деревообробки, тощо», – зазначив Гундич.

За словами посла Казахстану, для початку співпраці потрібно реалізувати 3-4 потужних проекти, які матимуть гарний результат.

«Маємо створити кілька бізнес-проектів, які включатимуть пріоритетний напрямок, форму співпраці, бачення ринку збуту та рентабельність. Ми готові до співпраці. Досвід у нас є, адже за 1,5 роки роботи в Україні вже з’явилося більше 200 нових спільних підприємств», – розповів Ордабаєв.

«Налагоджувати співпрацю з Казахстаном ми вже почали: кілька днів тому відпустили тренера нашого футбольного клубу «Полісся» очолювати клуб вищої ліги Казахстану «Акжайик», – пожартував, серед іншого, у відповідь голова Житомирської облдержадміністрації.

Учасники зустрічі обговорили тенденції розвитку економіки та ринку у Казахстані та на Житомирщині, а також можливі шляхи та напрямки співпраці.