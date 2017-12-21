Amnesty International закликала Раду не ухвалювати законопроекти про звітність громадських організацій

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликає Верховну Раду не приймати законопроекти, норми яких перешкоджатимуть діяльності громадських організацій в Україні. Про це йдеться у переданій УНІАН заяві організації.

Читайте такожAmnesty International закликала Київ сформулювати чітку політику щодо заборони на зброю для Південного СудануУ документі зазначається, що йдеться про проекти законів № 6674 та 6675, якими пропонується запровадити додаткову і надмірну звітність для громадських організацій і які можуть заблокувати роботу організацій, що працюють в зоні конфлікту на Донбасі та в Криму.

"Ми вважаємо, що нові вимоги, якщо їх ухвалять, невиправдано обмежуватимуть право на свободу асоціацій та перешкоджатимуть діяльності громадських організацій в Україні, створивши для них значні адміністративні перешкоди. Більше того, такі заходи суттєво обмежуватимуть право на свободу вираження думки, наражаючи антикорупційних та інших активістів та активісток на небезпеку переслідувань та залякування" - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

У зв'язку з цим в Amnesty International закликали парламент негайно переглянути чинне законодавство та запропоновані законопроекти і забезпечити, щоб закони, які регулюють діяльність недержавних організацій та їхніх співробітників і співробітниць, не накладали невиправдані обмеження і відповідали зобов’язанням України, передбаченим міжнародним законодавством про права людини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради голова фракції «БПП» Артур Герасимов заявив, що фракція наполягає на включенні до порядку денного роботи ВР і розгляді трьох президентських законопроектів, серед яких № 6675 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги» та № 6674 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».