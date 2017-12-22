Клімкін озвучив позитивні результати від Угоди про вільну торгівлю з Канадою

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою повинна стати дієвим і практичним інструментом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

Згадуючи про ведення переговорів щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, він зазначив: "Всі казали: ну добре, ми дуже далеко один від одного знаходимось, звичайно, вона буде працювати, – але чи добре, чи не добре… Подивіться – тільки за цей рік наш експорт до Канади зріс на 76%, а імпорт з Канади – на 93%. Це майже вдвічі тільки за рік".

"І те, що мені кажуть, – потенціал тут просто шалений. Тому маємо безумовно працювати далі. Зараз після того, як ми погодили, і це тільки торгівля товарами, далі мають бути послуги, далі мають бути інвестиції. Ми маємо зробити з цієї угоди дієвий інструмент, дуже практичний інструмент, який нам дуже потрібний", - наголосив міністр.