Рада правосуддя звільнила з посади головуючого суддю у справі екс-мера Слов’янська Штепи

Суддя Ленінського райсуду Харкова Сергій Скляренко, який у листопаді був призначений головуючим у справі екс-мера Слов’янська (Донецька обл.) Нелі Штепи, звільнений з посади рішенням Вищої ради правосуддя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя.

За даними прес-служби, 21 грудня ВРП ухвалила рішення про звільнення сімох суддів, серед яких і Скляренко. Всі судді звільнені «у зв’язку із поданням заяв про відставку, про звільнення за власним бажанням та у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я».

Інформацію про звільнення Скляренка підтвердив на своїй сторінці у Facebook і адвокат Штепи Олександр Тананакін.

«Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Ленінського районного суду м. Харкова Сергія Скляренка – п'ятого за рахунком головуючого у справі Нелі Штепи», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Скляренко у листопаді замінив попереднього суддю у справі Штепи Віктора Вікторова, який 7 листопада пішов у декретну відпустку.

На засіданні 15 листопада Скляренко заявив самовідвід, який задоволений не був.

19 грудня засідання райсуду не відбулося. За інформацією захисту Штепи, вона заявила, що у приміщенні суду їх загрожує небезпека і відмовилася заходити до будівлі. Наступне засідання призначене 9 січня.

Як відомо, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Ленінський районний суд змінив запобіжний захід Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.