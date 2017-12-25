Обмін полоненими посприяє розблокуванню усього миротворчого процесу - політолог

Наступним кроком після обміну військовополоненими буде зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова. Коли певні кроки щодо обміну вже відбулись, можна детальніше обговорити питання мандату миротворців.

Таку думку в ефірі ZIK висловив політолог Олексій Якубін.

«Ірина Геращенко говорила, що у полоні терористів є 96 українців, проте поки що ми обмінюємо лише 74. Це говорить про те, що ще не дійшли до формули «всіх на всіх». Буде спроба здійснити цей перший етап до новорічних свят, а потім, я не виключаю, що будуть і наступні перемовини», – підкреслив Олексій Якубін.

Також він зазначив, що, на його думку, імовірність провести вже запланований обмін військовополоненими до новорічних свят складає 99,9%.

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«Ми бачимо, що вже тягнути далі нікуди. Я думаю, що доволі складно говорити про те, що цей обмін вигідний Путіну, адже, знову ж таки, тут є гуманітарний аспект і ми також звільняємо частину наших громадян. Також не слід забувати, що вже близько півтора року не було обміну, цей процес був зупинений», – наголосив політолог.

Тому він вважає, що обмін, який повинен відбутися 27 грудня, послужить певним розблокування усього процесу.

«Наступним кроком буде четверта зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова, яка переносилась саме тому, що переносилась дата обміну військовополоненими. Ця четверта зустріч мала б проходити в більш позитивній атмосфері, коли вже певні кроки в напрямку обміну відбулись. Тоді можна детальніше говорити щодо мандату миротворців», – зазначив експерт.