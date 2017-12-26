Активіст плюнув в обличчя Гужві та прогнав його з Майдану (відео)

Керівник газети "Вісті" та "Страна.ua" Ігор Гужва прийшов на Майдан на акцію про справедливий вирок для керівника "тітушок" Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста газети "Вісті" В'ячеслава Веремія. Побачивши Гужву, один з учасників - активіст націоналістичного руху С14 Євген Карась - заявив йому, що той захищав "тітушок" під час Майдану, повідомляє Українська правда.

Висловившись, Карась вдарив Гужву, плюнув йому в обличчя і прогнав. Пізніше на своїй сторінці у Facebook Гужва заявив: "Прийшов на мітинг Славі Веремію. Буквально відразу ж підлетіли якісь провокатори-тітушки, почали кричати плюватися, намагалися вдарити".

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"Був змушений покинути мітинг. Веремія вбили точно такі ж, як і ті, що напали сьогодні на мене", - написав Гужва.

Як повідомляв УНІАН, після трьох років суд Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вісті" В'ячеслава Веремія. Веремій був убитий біля Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року. За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

25 грудня у Києві пройшла акція з вимогою справедливого вироку для Крисіна. На ній були присутні кілька народних депутатів.