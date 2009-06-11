Закон про заборону грального бізнесу набуде чинності

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає правильним сьогоднішнє рішення парламенту щодо подолання вето Президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Національної радіокомпанії України.

При цьому спікер підкреслив: ”Якщо Президент в 10-денний термін не підпише цей закон, то він вступить в дію за підписом голови ВР”.

На переконання В.ЛИТВИНА, якщо поставити “на шальки терезів“ психологічне здоров’я підлітків, суспільства, то рішення парламенту є правильним.

На запитання про можливі причини застосування Президентом вето до цього закону, В.ЛИТВИН відповів, що “коли справа дійшла до цього закону, то з’явилися певні групи людей, причому мобільних, які наполегливо намагалися аргументувати свою позицію в різний спосіб щодо неприйняття цього закону”.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні між Президентом та ВР спостерігається “своєрідний азарт”. За його словами, парламент приймає закони, а Президент застосовує вето, а потім ВР, “інколи не вникаючи в суть зауважень Президента, одразу це вето долає”.

Водночас В.ЛИТВИН підкреслив, що “останнім часом Президент на себе починає перебирати нормотворчість”. При цьому спікер зазначив, що функція Президента визначати - чи відповідає закон Конституції, а не писати, “які норми повинні бути в даному законі”.