ГПУ: колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича намагався повернути вилучений мільйон доларів

Екс-заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича намагався повернути 1 млн доларів, вилучений в нього під час обшуку влітку.

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Про це повідомив у Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Речник нагадав, що готівкові грошові кошти були виявлені та вилучені 6 липня 2017 року під час обшуку банківського сейфу вказаної особи.

«У подальшому за клопотанням прокуратури Печерським районним судом міста Києва накладено арешт на вилучені кошти вказаної особи, які ймовірно отримані з неофіційних джерел, та з яких не було сплачено податки до державного бюджету. Разом з цим, у грудні 2017 року слідчим суддею відмовлено власнику в поверненні вилучених грошових коштів», - повідомив речник ГПУ.

На даний час, додав Лисенко, досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, триває.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня стало відомо, що в колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації та екс-заступника голови Адміністрації президента України Віктора Януковича Юрія Чмиря слідчі виявили не задекларовані 14 київських квартир й значні кошти.

«Під час обшуків 2 банківських скриньок Ю. Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180 тис.» - заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він підкреслив, що такі дії підпадають під ознаку статті 366-1 (Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів) і передбачають до 2 років позбавлення волі.