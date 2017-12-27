Є цивільні і військові: у Порошенка розповіли про звільнення з полону "ЛНР" 16 українців

15:31, 27 грудня 2017
Політика
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Цеголко підтвердив повернення на підконтрольну Україні територію звільнених з полону бойовиків 16 українців.

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко підтвердив повернення на підконтрольну Україні територію звільнених з полону бойовиків так званої «ЛНР» 16 українців.

Про це Цеголко написав у Facebook, уточнивши, що серед звільнених українських заручників є як цивільні, так і військові.

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Прес-секретар розповів подробиці телефонної розмови президента з першими звільненими з полону бойовиків на Донбасі українцями.

«З ним (президентом України Петром Порошенко – УНІАН) говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську.

Як повідомляв УНІАН, поблизу контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду "Майорське" триває обмін українських заручників на осіб, що утримувалися у тюрмах на контрольованій урядом території, що були включені бойовиками до списків на обмін і виявили бажання повернутися на окупований Донбас.

Три автобуса з 16 українцями, що утримувались в полоні «ЛНР», повернулись на контрольовану владою територію України.

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Теги: #обмін полоненими на Донбасі#звільнення полонених